Büyükçekmece\'de Kamyon Kazası: Genç Yaralı

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Vehbi DEMİR/ BÜYÜKÇEKMECE Fatih Mahallesi Fettah Sokak'ta yokuştan inen yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce park halindeki panelvan minibüse ardından bir sitenin girişinde bulunan hafif ticari araca çarptıktan soran bagajından eşya alan bir kişiyi de altına aldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin kamyonun altında kalan 19 yaşında Y.B.'yi kurtarma çalışması sürüyor.