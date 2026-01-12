Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sürüyor: Yedi Mahallede 18 Blok ve 146 Bağımsız Bölümden Oluşan Riskli Yapılar Yıkıldı

(İSTANBUL) - "Depreme dirençli kent" hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, yedi mahallede riskli olduğu tespit edilen 18 blok ve 146 bağımsız bölümden oluşan yapıları kontrollü şekilde yıktı.

Büyükçekmece'de vatandaş ve müteahhit iş birliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yedi mahallede riskli olduğu tespit edilen 18 blok ve 146 bağımsız bölümden oluşan yapılar eş zamanlı olarak belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, yıkım süreci ve deprem hazırlıklarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün ilçemizde yedi mahallemizde aynı anda eş zamanlı olarak 18 blokta toplam 146 bağımsız bölümün kentsel dönüşüm programı çerçevesinde yıkımı yapılmaktadır. Bugün de bulunduğumuz alan Atatürk Mahallesi Venüs Sitesi. Burada da 2 blok, toplam 48 bağımsız bölüm bulunmakta. İnşa yılı 1981 yılı. Yapılan incelemeler sonucunda burada riskli yapı olarak tespit edilmiş ve bundan sonra kat malikleri ve belediyemiz bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecini başlatmışlar ve bunun sonucunda yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte bugün yıkım işlemleri devam ediyor. Yıkımdan sonra burada içerisinde kapalı otoparkı olan, yeşil alanları olan toplam 64 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Burası da yine devletimizin verdiği 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanmayı planlamaktadır. Ben riskli yapılarda oturan bütün vatandaşlarımıza bir an önce kentsel dönüşüm sürecini başlatmalarını ve bu 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanmaya davet ediyorum. Hayırlı olsun."