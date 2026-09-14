Büyükçekmece\'de kıyı ve deniz altı temizliğiyle kirliliğe dikkat çekildi

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kordonboyu Sahil Halk Plajı'nda kıyı ve deniz altında temizlik yapıldı. Gönüllü dalgıçlar ve vatandaşların katıldığı çalışmada toplanan atıklarla deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekildi.

Büyükçekmece Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkati çekmek amacıyla "Deniz ve Kıyı Temizliği Farkındalık Etkinliği" düzenledi.

Kordonboyu Sahil Halk Plaji'nda kıyıda ve deniz altında temizlik çalışmaları yapılarak deniz kirliliğinin canlı yaşamı ve doğal denge üzerindeki etkilerine işaret edildi.

Etkinliğe İBB Meclis Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Tema Vakfı Büyükçekmece Sorumluluğu, Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü, gönüllü dalgıçlar ve vatandaşlar katıldı.

KIYI VE DENİZ ALTINDA KAPSAMLI TEMİZLİK

Katılımcılar sahil boyunca ilerleyerek kıyıda bırakılan çöpleri ve çeşitli atıkları tek tek topladı. Plajın farklı noktalarında gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla kıyılardaki kirliliğe dikkat çekildi.

Kıyı temizliğinin yanı sıra deniz altında da temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dalgıçlar denize girerek su altında bulunan atıkları tek tek topladı. Deniz tabanında yapılan çalışma sırasında çıkarılan atıklar kıyıya taşınarak diğer çöplerle birlikte bir araya getirildi. Denizden ve sahilden toplanan atıklar, etkinlik sonunda sergilendi.

Temizlik faaliyetlerine katılarak çevrenin korunmasına destek veren katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.