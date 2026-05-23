Büyükçekmece'de Kurban Satışları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de Kurban Satışları Devam Ediyor

Büyükçekmece\'de Kurban Satışları Devam Ediyor
23.05.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na 4 gün kala İstanbul'da hayvan pazarlarında satış hareketliliği sürüyor.

KURBAN Bayramı'na 4 gün kala İstanbul'daki hayvan pazarlarında satış hareketliliği devam ediyor. Büyükçekmece'de kurulan kurban pazarında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, besiciler satışların özellikle son günlerde artmasını beklediklerini söyledi.

Kurbanlık satışının sürdüğü Büyükçekmece Hayvan Pazarı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar kurbanlık almak için pazara geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarda bazı besiciler satışlardan memnun olduklarını belirtirken, bazıları ise geçen yıla göre daha durgun bir dönem yaşandığını ifade etti. Pazarda dikkat çeken pazarlıklardan birinde, 880 kilogram ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık için 350 bin liradan başlayan pazarlık, uzun görüşmelerin ardından 330 bin liraya sonuçlandı. Kurbanlığı Erdem Karataş satın aldı.

'İNSANLAR GENELDE SON GÜNLERDE GELİYOR'

Satışların geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen besici Hasan Mercan, "Bu sene satışlar geçen seneye göre orta seviyede. Çok fazla satış olmuyor. 14 hayvanımızdan 5 tanesini satabildik. Fiyatlar 250 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Tatilin 9 gün olması satışları etkiledi. İnsanların alım gücü de etkiliyor. Önümüzde daha 4 gün var, inşallah satışlar artacak. İnsanlar genelde son günlerde geliyor. Sabit müşterilerimiz de henüz gelmedi" dedi.

'TATİL 9 GÜN OLDUĞU İÇİN MİLLET KÖYLERİNE GİTTİ'

Esnaf Eren Bilici ise, "Bayram tatili 9 gün olduğu için millet köylere gitti. Mal satılmıyor, zararına satış yapıyoruz. Bu sene kötü geçti. Ne yatabiliyoruz ne yemek yiyebiliyoruz. İnsanlar çektiğimiz zorluğu görüp ona göre hayvanımıza değer vermeli. Çok düşük fiyat veriyorlar. Çiftçinin halinden anlasınlar" diye konuştu.

'24 HAYVAN GETİRDİK, YAKLAŞIK 20 TANESİNİ SATTIK'

Besici Oğuzhan Akgün de satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Bu sene satışlarımızdan çok memnunuz. 24 hayvan getirdik, yaklaşık 20 tanesini sattık. 4 hayvanımız kaldı. Fiyatlar bize göre iyi ama vatandaşa yüksek gelebiliyor. Alım gücü düştü. Bundan herkes etkileniyor. En ucuza sattığım hayvan 230 bin liraydı, en pahalısını ise 390 bin liraya sattım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Kurban Satışları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:32:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Kurban Satışları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.