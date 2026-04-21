Büyükçekmece'de 5 Adet Yüksek Riskli Yapı Yıkıldı

21.04.2026 11:26  Güncelleme: 12:00
(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi, ilçede deprem riski taşıyan 5 blok ve 39 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi, güvenli yapı hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde 1989, 1993, 1995 ve 1997 yıllarında inşa edilmiş 5 blok ve 39 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımı, belediye, vatandaş ve müteahhit iş birliğiyle gerçekleştirildi.

"E sınıfı yani yüksek riskli binalar"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, "Fatih Mahallesi Piri Reis 1 sokaktayız. Önünde bulunduğumuz bloklar 80 ve 90'lı yıllarda inşa edilmiş, toplam 5 blok 39 bağımsız bölümden oluşan Onur, Gülşah ve Yıldız apartmanları. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bu bloklarda yaptığı hızlı tarama testlerinde E sınıfı yani yüksek riskli bina sınıfı olarak tespit edilmiş ve bundan sonra burada oturan vatandaşlarımız ve belediyemiz bir araya gelerek kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Yıkımdan sonra burada içinde kapalı otoparkı, bol yeşil alanı olan toplam 3 blok ve 53 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Yarısı bizden kampanyası çalışmaları muhtemelen devam ediyor faydalanılacaktır. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Büyükçekmeceli vatandaşlarımıza sıkıntılı konutlarda oturan vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm sürecini başlatmalarını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:01:17. #7.12#
