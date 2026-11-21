Büyükçekmece'de sağanak yolları göle çevirdi, bazı dükkanları su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde yer yer etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Yağışta araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı dükkanları da su bastı.
İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Büyükçekmece'de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı dükkanları ise su bastı.
Kaynak: DHA
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