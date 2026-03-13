Büyükçekmece'de Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika

Büyükçekmece'de Sahte İçki Operasyonu

Büyükçekmece\'de Sahte İçki Operasyonu
13.03.2026 11:19
Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin ifadesiyle şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin ifadesi üzerine yapılan çalışmada, alkolü temin ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 100 litre etil alkol ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Büyükçekmece'de Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne başvuran Kazım B. (55) sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle bilinci kapalı şekilde tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Kazım B.'nin sahte içkiyi Mehmet A.'dan (77) temin ettiği belirlendi. Şüpheli Mehmet A.'nın adresi ile aracında yapılan aramada 16 adet 5 litrelik plastik bidon içinde 80 litre, pet şişeler içinde 14 litre olmak üzere etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı maddeler, 22 adet farklı marka ve ebatta dolu sahte içki şişesi, 34 adet boş alkol şişesi ile kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjöre basılı 1 fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Sahte İçki, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
