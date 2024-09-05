Büyükçekmece'de 144 Villanın İnşasında Sahte Rapor ve Rüşvet İddiasıyla Tutuklama

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Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin dava kapsamında tahliye edilen sanık, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

Davaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta tutuklanan ve olay tarihinde Büyükçekmece Belediyesi'nde İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Serkan Kayasel, 8 Mayıs'ta tahliye edildi.

Tahliye edilmesinin ardından hakkında verilen adli kontrol tedbirlerine uymadığı tespit edilen Kayasel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Davanın Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmasında, kimlik tespiti yapıldığı esnada tutuksuz sanık Kayasel'in duruşmaya geldiği tespit edildi.

Mahkeme başkanı, Kayasel'e, hakkındaki adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını belirtti. Bunun üzerine sanık Serkan Kayasel, polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması için duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti kararında, davaya konu taşınmazlar üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yapılabileceğini ve bu haliyle delillerin henüz toplanmamış olduğunun gözetildiğini kaydetti.

Sanığın üzerine atılı suçun niteliğini dikkate alan heyet, hakkında daha önce verilen tahliye kararı sonrasında öngörülen adli kontrol tedbirlerine uymadığından yakalama emri çıkartılan Kayasel'in kaçma şüphesinin devam ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Kararın ardından tutuklanan Kayasel, cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davaya bugün de devam ediliyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında, belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep eliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası öngörülüyor.