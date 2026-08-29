Büyükçekmece'de Servis Otobüsü Devrildi: 18 Yaralı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Servis Otobüsü Devrildi: 18 Yaralı

Büyükçekmece\'de Servis Otobüsü Devrildi: 18 Yaralı
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D-100'deki kazada havalimanı personelini taşıyan otobüs devrildi, 18 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu'nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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