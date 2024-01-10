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Büyükçekmece'de Tekel Bayisine Saldırı: 22 Kurşun - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Tekel Bayisine Saldırı: 22 Kurşun

Büyükçekmece'de bir tekel bayisine otomobille gelen saldırganlar, otomatik silahla ateş açarak 22 kurşun isabet ettirdi. İş yerinde çalışan bir kişi saldırıyı yara almadan atlattı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

Büyükçekmece\'de Tekel Bayisine Saldırı: 22 Kurşun
10.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:17
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BÜYÜKÇEKMECE'DE TEKEL BAYİSİNE 22 KURŞUN

Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ - Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de tekel bayisine otomobille gelen saldırganlarca otomatik silahla ateş açıldı. 22 kurşun isabet eden iş yerinde çalışan bir kişi saldırıyı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ocak Pazartesi günü saat 00.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Saldırganlar plakası tespit edilemeyen siyah renkli bir otomobil ile tekel bayisinin önünde durdu. Yüzü maskeli saldırgan araçtan inerek otomatik silah ile tekel bayisine defalarca ateş açtı. Saldırı anında içerde bulunan iş yeri çalışanı K.Ç. kaçarak saklanmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 26 mermi sıkıldığı bunlardan 22 tanesinin dükkana isabet ettiği öğrenildi. Polis kaçan saldırganları arıyor. Bu arada aynı sokakta oturan Ramazan Tanık, "Gece silah sesleri duyuldu ardı ardına. Bir şarjör kadar boşaltıp gittiler" "dedi.

"BİR ANDA SİLAH SESLERİ GELMEYE BAŞLADI"

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibinin kızı, "Pazar gecesi gelişti olay, biz de yoldaydık.Bilgisayarı tamir etmesi için çok yakın bir aile dostumuzun oğlu buradaydı. Onunla telefonla konuşurken, bir anda silah sesleri gelmeye başladı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Çünkü hiçbir şekilde hasmımız, düşmanımız yok. Şu an soruşturmayla alakalı bildiğimiz tek şey kamera kayıtları alındı, inceleniyor. En yakın zamanda ortaya çıkacağını umut ediyoruz. Aile olarak buraya geldik, geldiğimizde de şok olduk, camlar kırılmıştı, içerisi mahvolmuş, içerideki arkadaşımıza birşey oldu diye korktuk. Bizim için çok büyük bir travma oldu." dedi.

Kaynak: DHA
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DHA, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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