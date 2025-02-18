Büyükçekmece'de Tır Kazası

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yolu kapattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden tır, Güzelce mevkisinde henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan tırın dorsesi, sürüklenerek kara yolunu kapattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmanın ardından tır yoldan kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.
Bariyere çarpan tırın kara yolunu kapattığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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