Büyükçekmece\'de Tır Trafiği Felç Etti

Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne yönü trafiğe kapatıldı.
D-100 kara yolunun S rampası mevkisinde seyir halinde olan tır, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak makasladı.
Tır, diğer araçların geçişini engellerken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kara yolunun Edirne istikametini trafiğe kapatan ekipler, trafik akışını yan yoldan kontrollü şekilde sağlıyor.
Yolu kapatan tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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