Büyükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Büyükçekmece 'de seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Emre Vural idaresindeki 34 ANP 057 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.