Büyükçekmece'de Trafik Tartışması Sonucu 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Büyükçekmece'de trafikte tartıştıkları bir sürücüyü darbeden 4 kişi gözaltına alındı.

D-100 kara yolu Ekinoba mevkisinde yan yolda dün iki otomobil sürücüsü arasında yol kavgası yaşandı.

4 kişinin 1 kişiyi darbettiği olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüpheliler T.M.Ç, E.K, B.Y. ve Z.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.