Büyükçekmece\'de Uyuşturucu Kullanan ve Silahlı Videolar Paylaşan Şüpheli Polis Yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE'de canlı yayında uyuşturucu madde kullanan ve silahlı videolar çekip paylaşan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, bugün Kumburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tarık Buğday silahlı videolar çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Zaman zaman canlı yayınlar da yapan Buğday, husumetli olduğu kişilere tehditler de savurdu. Buğday, en son yaptığı canlı yayında ise açıkça uyuşturucu madde kullandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kısa içinde Tarık Buğday'ı yakaladı. Buğday, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.