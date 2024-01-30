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Büyükçekmece'de Yaya Geçidinde Kaza: Ağır Yaralanan Kadın Sürücülerden Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Yaya Geçidinde Kaza: Ağır Yaralanan Kadın Sürücülerden Şikayetçi Oldu

Büyükçekmece'de bir yaya geçidinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, 9 gün süren yoğun bakımın ardından sürücülerden şikayetçi oldu. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, kadının yaya geçidinde araçlara çarpması ve yere düşmesi yer alıyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Büyükçekmece\'de Yaya Geçidinde Kaza: Ağır Yaralanan Kadın Sürücülerden Şikayetçi Oldu
30.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:51
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Büyükçekmece'de, yaya geçidinden geçerken motosiklet ve otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, 9 gün sonra yoğun bakımdan çıkıp sürücülerden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Çakır (36), 20 Ocak'ta, Muratçeşme Yunus Emre 2 Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçmeye çalışırken motosikletli kurye ile otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve yakınlarının yardımıyla kendine gelen Çakır, ambulansa binmek istemedi.

Kafasındaki kanamanın devam ettiğini gören kadın, daha sonra kendi imkanlarıyla gittiği hastanede yoğun bakıma alındı.

Hastaneden 9 gün sonra taburcu edilen Çakır, kazanın görüntülerini bularak sürücülerden şikayetçi oldu.

Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Öt yandan, yaya geçidinde otomobil ile motosikletli kuryenin Zeynep Çakır'a çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çakır'a araçların çarpması, kuryenin motosikletinin devrilmesi, otomobilin durması ve kadının yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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