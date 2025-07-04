Büyükçekmece'de 15 yaşındaki sürücünün ciple çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Dr. Hasan Akgün Caddesi'nde, B.S'nin (15) kullandığı cip, yol kenarında yürüyen İbrahim E'ye (44) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İbrahim E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
B.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de Yaya Ölümü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?