Büyükçekmece\'de Zabıta Teşkilatı\'nın 200\'üncü kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

(İSTANBUL) - Büyükçekmece'de Türk Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı törenle kutlandı. Kutlamada konuşan Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, personele emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türk Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende vatandaşların huzuru ve ilçenin güvenliği için görev yapan zabıta personelinin emekleri takdir edilirken, 200'üncü yıla özel hazırlanan pasta kesildi.

Törende konuşma yapan Başkan Vekili Hakan Çebi, teşkilatın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Kuruluşunun 200'üncü yılını kutlayan Zabıta Teşkilatı'mız, yerel yönetimlerin en köklü, en önemli ve fedakarlık gerektiren hizmet birimlerinden biridir. Büyükçekmece'mizin huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapan, sokaklarımızda, meydanlarımızda, pazarlarımızda ve sahillerimizde vatandaşlarımızın yanında olan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'müzün değerli personeline emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum.

"KEN DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYOR"

Görevlerini yalnızca denetim anlayışıyla değil; vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu ve yaşam kalitesini gözeten bir hizmet anlayışıyla sürdüren tüm zabıta arkadaşlarımız, kent düzeninin sağlanmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Büyükçekmece'mize özveriyle hizmet eden zabıta personelimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm Zabıta Teşkilatı'mızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevi başında hayatını kaybeden zabıta personelimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.'"

Zabıta Müdürü İbrahim Kaya da teşkilatın köklü geçmişine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"ZABITA ŞEHRİN DÜZENİDİR"

"Bugün burada çok anlamlı bir günün gururunu yaşıyoruz. Zabıta Teşkilatı'mızın 200'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 200 yıl bir insanın ömrünün çok ötesinde, bir kurumun ise ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatan iki asır. Bu 200 yıl boyunca şehirler değişti, sokaklar değişti, insanların ihtiyaçları değişti, belediyecilik değişti, teknoloji değişti ama zabıtanın görev ve sorumlulukları değişmedi. Çünkü zabıta şehrin düzenidir, vatandaşın huzurudur.

Kamu hizmetlerinin sahadaki yüzüdür ve bugün bu büyük teşkilatın bir mensubu olarak burada bulunmak bizler için büyük bir onurdur. Bu duygu ve düşüncelerimle Zabıta Teşkilatı'mızın 200'üncü kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet etmiş tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Emekli olan zabıta büyüklerimize teşekkür ediyor, görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma başarı, sağlık ve güç diliyorum."