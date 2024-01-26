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Büyükçekmece Gölü'nde Bir Erkeğe Ait Ceset Bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece Gölü'nde Bir Erkeğe Ait Ceset Bulundu

Büyükçekmece'de kağıt toplayan bir kişi, Dizdariye Mahallesi yan yoldan geçerken gölün içinde bir ceset fark etti. Telefonu olmayan kişi, yardım isteyerek polise haber verdi. Dalgıç polis ekipleri tarafından gölden çıkarılan ceset, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

26.01.2024 - 14:14,
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BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde bir erkeğe ait ceset bulundu. Dalgıç polis ekipleri tarafından gölden çıkarılan ceset, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespit edilmesi adli tıp kurumuna götürüldü.

Büyükçekmece'de kağıt toplayan bir kişi Dizdariye Mahallesi yan yoldan geçerken gölün içinde ceset fark etti. Telefonu olmayan kağıt toplayıcısı yoldan geçen başka bir kişiden yardım isteyerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine cesedi sudan çıkarmak için dalgıç polis ekiplerine bilgi verildi. Ceset, dalgıç polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve en az 15 gündür suda olduğu değerlendirilen ceset, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeni ile kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece Gölü\'nde Bir Erkeğe Ait Ceset Bulundu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Büyükçekmece Gölü'nde Bir Erkeğe Ait Ceset Bulundu - Son Dakika
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