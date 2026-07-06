İbb ve Büyükçekmece Belediyesi'nden Ortak Yatırım Hamlesi: İlçeye 4 Yeni Proje Kazandırılacak

(İSTANBUL) - İBB ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde ilçeye spor tesisleri, sosyal tesis, kent lokantası ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü kazandırılacak. 4 proje için gerekli tahsis kararları belediye meclisinde görüşülerek süreç başlatıldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi temmuz ayı birinci toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce söz alan siyasi partilerin grup başkan vekilleri önemli gün ve haftalara yönelik mesajlar verdi. Konuşmaların ardından gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

İNANIR VE ÖZSAYIN'IN ADLARI YAŞATILACAK

Gündem maddeleri arasında yer alan "Belediye sınırlarımızda belirlenecek bir cadde, sokak veya parka isminin yaşatılması adına Türk sinema tarihinin ünlü sanatçısı merhum Kadir İnanır'ın isminin verilmesi" hususu ilgili komisyona havale edildi. Önceki gün vefat eden ve Büyükçekmece Belediyesi'nde uzun yıllar teknik belediye başkan yardımcılığı ve koordinatörlüğü görevini yürüten Zafer Özsayın'ın ismi de bir parka verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle dört projenin daha hayata geçirilmesi önemli maddeler arasında yer aldı. Bu kapsamda spor tesisleri, sosyal tesis, kent lokantası ve Engelleri Hizmetleri Şube Müdürlüğü projeleri ilerleyen günlerde Büyükçekmece ve bölge halkının hizmetine girecek.

Buna göre, Mimarsinan sahili sınırlarındaki tasarrufu Büyükçekmece Belediyesi'ne ait olan ve park alanı olarak ayrılmış bulunan atıl yapı sosyal tesis olarak hizmet vermek şartıyla İBB'ye bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokak No: 4 adresindeki hali hazırda boş olan bina, "Kent Lokantası" olarak işletilmek üzere bedelsiz olarak İBB'ye devredilecek. Güzelce Mahallesi 3226 ada 1 parselde yer alan taşınmaz spor tesisleri yapılmak kaydıyla İBB'ye ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Ayrıca yine mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait olan Ulus Mahallesi 221 ada 2 parsel üzerinde yer alan Tepecik Cumhuriyet Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki 7 bağımsız bölümün "Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü" hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz olarak tahsil edilecek.

Hayata geçirilecek projelere ilişkin meclisi bilgilendiren Çebi, şunları söyledi:

"KENTİMİZİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

"Bugün sizlerle, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların ve verimli iş birliğinin sonucu olarak ilçemize kazandıracağımız önemli yatırım projelerini paylaşacağız. Belediyemizin girişimleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, birçok proje için somut adımlar atılmış, gerekli planlama ve hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Büyükçekmece'mizde bugüne kadar ortaya koyduğumuz hizmet ve yatırımları daha da ileri taşımak, ilçemize yeni değerler kazandırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağımız projeler de bu kararlılığın, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ortak hizmet vizyonumuzun somut yansımalarıdır. Her biri, Büyükçekmece'mizin geleceğine değer katacak, sosyal yaşamı güçlendirecek ve kentimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak yatırımlardır."

İLÇEDEKİ İMAR PLANLARIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER PAYLAŞILDI

CHP Meclis Üyesi Kerem Ereke, ilçede devam eden imar planı çalışmalarına ilişkin meclisi bilgilendirdi. Ereke, sürdürülen plan çalışmalara ilişkin, "Celaliye, Kamiloba çatı arası dairesi plan notu şu anda askıda. Kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacak olan merdiven alanlarının 14 metrekare ile sınırlandırarak 'TAKS' dediğimiz oturum hesabından düşülmesi plan notu şu an askıda. Vatandaşlarımızın beklediği Pınartepe Mahallesi 1/1000'lik planları bu hafta askıya çıkacak. Kumburgaz birinci etap 1/5000'lik planlar bu ay İBB Meclisi'nde görüşülecek" ifadelerini kullandı.