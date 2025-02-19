Büyükçiğli Mezarlığı'ndaki Mezarlara Saldırı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Adli Süreç Başlattı - Son Dakika
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Büyükçiğli Mezarlığı'ndaki Mezarlara Saldırı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Adli Süreç Başlattı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün Çiğli’deki Büyükçiğli Mezarlığı’na zarar veren kişiler hakkında adli süreç başlatılması için harekete geçti. Tahrip edilen mezarların onarılması için de çalışma başlatıldı.

19.02.2025 10:09  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, önceki gün Çiğli'deki Büyükçiğli Mezarlığı'na zarar veren kişiler hakkında adli süreç başlatılması için harekete geçti. Tahrip edilen mezarların onarılması için de çalışma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'deki Büyükçiğli Mezarlığı'nda meydana gelen saldırının ardından harekete geçti. Önceki gün geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığa girerek 39 mezara zarar verdi. Saldırganlar, mermer mezar taşlarını kırıp, mezarların çevresinde hasar oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı mezarlığa zarar verenler hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan üzücü olayın ardından mezarların onarılması için de çalışma başlatıldı.

Parçalanan mezar taşları aynı şekilde üretilerek takılacak

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, saldırı sonrası zarar gören mezarların tespitini yaptı. Ekipler, sökülmüş fakat parçalanmamış mezar taşlarını onararak eski yerlerine yerleştirdi. Parçalanan mezar taşları ise birleştirilerek fotoğraflandı. Fotoğraflanan mezar taşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde aynı yazı ve mermer kalitesinde üretilerek yerine konulacak. Mezarların kırılan diğer mermer aksamlarının ise uygun ölçüler alınarak yerinde tamiri yapılmaya başlandı.

"En ağır cezanın verilmesi için takipçi olacağız"

15 Şubat günü yaşanan olayla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlılar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, "Emniyet birimlerimizle iletişime geçerek yaşanan olayla ilgili gerekli başvuruları yaptık. Bu olayla ilgili resmi kovuşturma sürüyor. Kurum olarak biz de bu kişilerden davacıyız. Savcılık gerekli soruşturmayı takip ediyor. Bu kişilere en ağır cezanın verilmesi için konunun takipçisi olacağız. Mezarlıklarımızda benzer olumsuzlukların yaşanmaması adına tüm mezarlıklarımız özenle korunacak, tedbirler artırılacak" diye konuştu.

"İzmir vicdanının kabul etmeyeceği bir tavır"

Bu tip bir saldırının çok sık yaşadıkları bir durum olmadığını dile getiren Elitaş, "İzmir vicdanının, ülke vicdanının kabul etmeyeceği durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında olmaya, mezarlıkların bakımı ve tamiriyle ilgili vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın da bu konudaki hassasiyetlerini, talimatlarını biliyoruz. İzmir'de bu anlamda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit mezarı aynı gün onarıldı

Mezarların hızla onarılacağını ifade eden Elitaş, "Burada bir de şehit mezarımız var. Şehit mezarının mermer taşını kırmışlardı. Aynı gün hemen sahiplenerek tamir ettik. Diğer 38 mezarımızın da tespitleri arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Onların da tamirlerine başlıyoruz. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi mağduriyetlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak gidereceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçiğli Mezarlığı'ndaki Mezarlara Saldırı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Adli Süreç Başlattı - Son Dakika

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