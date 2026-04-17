Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

17.04.2026 09:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gine Bissau Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan, Angola Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Özgür Uludüz atandı.

Ayrıca, Angola nezdinde Türkiye Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik, Bolivya nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvador nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.

Kaynak: AA

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş Altınlarını bile çalmışlar Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı
Kocaeli’de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı
Alanya’da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
