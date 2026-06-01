Büyükelçi Baran, Yeryüzü Doktorları ile Görüştü

ADDİS Kurban kesim organizasyonu kapsamında Etiyopya'da bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği görevlileri, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ı ziyaret etti.

Başkent Addis Ababa'daki Büyükelçilik'te dernek çalışanlarıyla görüşen Baran, ülkeyle ilgili bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeryüzü Doktorları da Baran'ı, derneğin Etiyopya'daki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu ile sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirdi.