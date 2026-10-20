Büyükelçi Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı ile savunma sanayisi işbirliğini görüştü

Büyükelçi Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı ile savunma sanayisi işbirliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Fernando Barros Tocornal ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Şili savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi ve savunma ile güvenlik alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Fernando Barros Tocornal ile görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün Tocornal ile bir araya geldiği bildirildi.
Görüşmede, Türkiye-Şili savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.
Kaynak: AA
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