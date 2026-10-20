Büyükelçi Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı ile savunma sanayisi işbirliğini görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Fernando Barros Tocornal ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün Tocornal ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-Şili savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.