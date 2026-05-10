Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyarette Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
Büyükelçi İnan'ı valilik binası girişinde Vali Ağa'nın yanı sıra Kerkük İl Meclisi Başkanı Muhammed Hafız, Vali Yardımcısı Rebvar Taha ve İl Meclis üyeleri karşıladı.
İnan'ın Kerkük ziyareti kapsamında bir dizi programa katılması bekleniyor.???????
Son Dakika › Güncel › Büyükelçi İnan Kerkük'te - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?