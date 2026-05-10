Büyükelçi İnan Kerkük'te İşbirliği Toplantıları Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükelçi İnan Kerkük'te İşbirliği Toplantıları Yaptı

10.05.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Kerkük'te iş insanları ile işbirliği imkanlarını görüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türk iş insanlarından oluşan bir heyetle Irak'ın Kerkük vilayetine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi İnan'nın Kerkük valiliği ziyaretine Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği öncülüğündeki iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Büyükelçiliğin ilgili birimlerinden oluşan bir heyet de eşlik etti.

İnan başkanlığındaki heyet, Kerkük'teki kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek işbirliği imkanlarını ele aldı.

Büyükelçi İnan, ziyareti kapsamında Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de bir araya gelmiş, görüşmede Vali Birinci Yardımcısı Rebvar Taha, Meclis Başkanı Muhammed Hafız ve İl Meclisi Üyeleri de yer almıştı.

ITC'ye ziyaret

Büyükelçi İnan, Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi Başkanlığını da ziyaret ederek, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Başkan yardımcıları ve siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Kerkük temasları kapsamında Büyükelçi İnan'ın, Kerkük Kalesi ziyaretinin yanı sıra diğer bazı programlara da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi İnan Kerkük'te İşbirliği Toplantıları Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:17:16. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükelçi İnan Kerkük'te İşbirliği Toplantıları Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.