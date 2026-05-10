Büyükelçi İnan Kerkük'te İşbirliği Toplantıları Yaptı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türk iş insanlarından oluşan bir heyetle Irak'ın Kerkük vilayetine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi İnan'nın Kerkük valiliği ziyaretine Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği öncülüğündeki iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Büyükelçiliğin ilgili birimlerinden oluşan bir heyet de eşlik etti.

İnan başkanlığındaki heyet, Kerkük'teki kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek işbirliği imkanlarını ele aldı.

Büyükelçi İnan, ziyareti kapsamında Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de bir araya gelmiş, görüşmede Vali Birinci Yardımcısı Rebvar Taha, Meclis Başkanı Muhammed Hafız ve İl Meclisi Üyeleri de yer almıştı.

ITC'ye ziyaret

Büyükelçi İnan, Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi Başkanlığını da ziyaret ederek, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Başkan yardımcıları ve siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Kerkük temasları kapsamında Büyükelçi İnan'ın, Kerkük Kalesi ziyaretinin yanı sıra diğer bazı programlara da katılması bekleniyor.