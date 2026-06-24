Büyükelçi İnan Musul'u Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul kentini ziyaret etti.

Musul Vilayeti Meclisi'ni ziyaret eden Büyükelçi İnan, Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ile birlikte Meclis Başkanı Ahmed el-Hasud ile Türkiye-Irak ilişkilerini, Musul kentinin kalkınmasını ve ikili ilişkileri görüştü.

Programı kapsamında Telafer İlçe Kaymakamlığı ile Irak Türkmen Cephesi (ITC) Telafer İlçe Teşkilat Bürosunu ziyaret eden İnan, ilçedeki Türkmenlerin durumu ve sorunları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Hükümette Türkmenleri de görmek istiyoruz"

AA Muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi İnan, Bağdat'ta yeni bir hükümetin olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Bağdat'taki yeni hükümet ile yakın çalışma iradesine sahibiz." dedi.

Bu hükümette Türkmenleri de görmek istediklerine vurgu yapan İnan, Türkmenlerin hakkettikleri konumu henüz alamadıklarını ve bu hakkı almaları gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Türkmenlerin Irak yönetiminde hak ettikleri yerde olmalarını savunduklarını vurgulayan İnan, Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak Türkmen Cephesi'ni Irak Türkmenlerinin asli temsilcisi olarak gördüklerini ve desteklediklerini kaydetti.

"Irak'tan vize konusunda gereken kolaylığı göstermesini bekliyoruz"

Irak'ta çok sayıda Türk şirketi ve firmaları olduğunu aktaran İnan, ülkeye gelen iş insanlarının vize ve ikamet izinleri konusunda yaşadıkları zorlukları gördüklerini belirtti.

Büyükelçi İnan, "Irak'tan vize konusunda Türkiye'den gelecek iş insanlarına gereken kolaylığı göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Irak meclisinde onay bekleyen iki temel ekonomi anlaşmasının onaylanmasını beklediklerini ifade eden İnan, "Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve yatırımın karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının onaylanmasını bekliyoruz." dedi.

Büyükelçi İnan, bu anlaşmaların sadece Türkiye tarafını değil, Iraklı yatırımcı ve iş insanını da koruyan anlaşmalar olduğunu sözlerine ekledi.