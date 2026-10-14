Büyükelçi Juen, Avusturya Milli Günü resepsiyonunda COP31 işbirliğini anlattı - Son Dakika
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Büyükelçi Juen, Avusturya Milli Günü resepsiyonunda COP31 işbirliğini anlattı

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Büyükelçi Juen, Avusturya Milli Günü resepsiyonunda COP31 işbirliğini anlattı
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Avusturya Milli Günü, Ankara'daki büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Bozay, Avusturya'daki Türk toplumunun iki ülke arasında değerli bir köprü oluşturduğunu belirtirken Büyükelçi Juen, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğinde işbirliği alanları tespit ettiğini anlattı.

Avusturya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, bu vesileyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, uluslararası toplumun hem bölgesel hem küresel düzeyde köklü değişimlerden geçtiği dönemde, Türkiye ve Avusturya gibi ülkeler arasındaki yakın diyaloğun her zamankinden daha büyük önem kazandığını söyledi.

İkili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bozay, Türkiye-Avusturya arasındaki üst düzey ziyaretlere değindi.

Bozay, bu ziyaretlerin, işbirliğinin derinleştirilmesine ve iki ülke arasındaki dostluğun daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağladığını kaydederek, ilişkilerin en önemli ve eşsiz boyutunun Avusturya'da yaşayan Türk topluluğu olduğunu kaydetti.

Avusturya'daki Türk toplumunun iki ülke arasında değerli bir köprü oluşturduğunu ve toplumları birbirine bağladığını aktaran Bozay, "Türk toplumu bugün Avusturya'da hayatın her alanına önemli katkılarda bulunmakta ve ikili ilişkilerimizi güçlü bir şekilde zenginleştirmekte." dedi.

Büyükelçi Juen de ülkesinin milli günü vesilesiyle etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Clemens Holzmeister tarafından inşa edilen büyükelçilik binası hakkında davetlilere bilgi verdi.

Yakın bir tarihte Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Juen, bu kapsamda iki ülkenin işbirliği yapacağı birçok alan tespit ettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA
AvusturyaDiplomasiPolitikaTürkiyeAnkaraGüncelCOP31Son Dakika

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