Büyükelçi Manasijevski Tekirdağ'da

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Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, makamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.

Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.

Vali Soytürk, büyükelçi Manasijevski'yi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Manasijevski, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etti.

Şeref defterimizi imzalayan Manasijevski, Yüceer ile görüştü.

Yüceer, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdikleri için Manasijevski'ye teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Manasijevski'ye ziyaretlerinde, Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir de eşlik etti.