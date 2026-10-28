Büyükelçi Şen gençlere iklimde uygulama çağrısı yapıp COP31 ev sahipliğini anımsattı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girerken dünyanın artık taahhütlerden uygulamaya geçmesi gerektiğini belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İklim Değişikliği Konulu Yerel Gençlik Konferansı'nın kapanış töreninde konuşan Büyükelçi Şen, uluslararası iklim eylemi açısından kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girilirken dünyanın artık taahhütlerden uygulamaya geçmesi gerektiğini ifade eden Şen şunları söyledi:

"Harekete geçme zorunluluğu açıktır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar, seller, orman yangınları ve su ile gıda kaynakları üzerindeki giderek artan baskı; toplulukları tehdit ediyor ve sürdürülebilir kalkınmayı sekteye uğratıyor. Akdeniz genelinde bu sorunlar özellikle somut biçimde hissediliyor."

Şen, jeopolitik gerilimler, enerji güvenliği kaygıları ve finansman kısıtlarının yaşandığı bu döneme işaret ederek, zorlukların uluslararası işbirliğini her zamankinden daha fazla gerekli kıldığının altını çizdi.

Dengeli bir iklim eylemi stratejisi izlenmesi gerektiğini ifade eden Büyükelçi Şen, emisyonların azaltılmasının iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Şen, ülkelerin koşullarının, kalkınma önceliklerinin ve kapasitelerinin birbirinden farklı olduğunu hatırlatarak, iklim eyleminin hem iddialı hem de adil olması gerektiğini kaydetti.

İklim eyleminin yalnızca hükümetlerin aldığı kararlarla başarıya ulaşamayacağını belirten Şen, gençlerin fikirlerine, kararlılığına ve liderliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kahire Büyükelçisi Şen, gençlere hitaben, "Gelecek yalnızca sizin neslinizin devralacağı bir şey değildir, şekillendirilmesine katkıda bulunmanız gereken bir süreçtir." dedi.