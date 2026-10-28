Büyükelçi Şen gençlere iklimde uygulama çağrısı yapıp COP31 ev sahipliğini anımsattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Büyükelçi Şen gençlere iklimde uygulama çağrısı yapıp COP31 ev sahipliğini anımsattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükelçi Şen gençlere iklimde uygulama çağrısı yapıp COP31 ev sahipliğini anımsattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girerken dünyanın artık taahhütlerden uygulamaya geçmesi gerektiğini söyledi. Şen, gençlik konferansında Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026'da COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girerken dünyanın artık taahhütlerden uygulamaya geçmesi gerektiğini belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İklim Değişikliği Konulu Yerel Gençlik Konferansı'nın kapanış töreninde konuşan Büyükelçi Şen, uluslararası iklim eylemi açısından kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girilirken dünyanın artık taahhütlerden uygulamaya geçmesi gerektiğini ifade eden Şen şunları söyledi:

"Harekete geçme zorunluluğu açıktır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar, seller, orman yangınları ve su ile gıda kaynakları üzerindeki giderek artan baskı; toplulukları tehdit ediyor ve sürdürülebilir kalkınmayı sekteye uğratıyor. Akdeniz genelinde bu sorunlar özellikle somut biçimde hissediliyor."

Şen, jeopolitik gerilimler, enerji güvenliği kaygıları ve finansman kısıtlarının yaşandığı bu döneme işaret ederek, zorlukların uluslararası işbirliğini her zamankinden daha fazla gerekli kıldığının altını çizdi.

Dengeli bir iklim eylemi stratejisi izlenmesi gerektiğini ifade eden Büyükelçi Şen, emisyonların azaltılmasının iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Şen, ülkelerin koşullarının, kalkınma önceliklerinin ve kapasitelerinin birbirinden farklı olduğunu hatırlatarak, iklim eyleminin hem iddialı hem de adil olması gerektiğini kaydetti.

İklim eyleminin yalnızca hükümetlerin aldığı kararlarla başarıya ulaşamayacağını belirten Şen, gençlerin fikirlerine, kararlılığına ve liderliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kahire Büyükelçisi Şen, gençlere hitaben, "Gelecek yalnızca sizin neslinizin devralacağı bir şey değildir, şekillendirilmesine katkıda bulunmanız gereken bir süreçtir." dedi.

Kaynak: AA
Salih Mutlu ŞenGençlikTürkiyeGüncelCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:27:54. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükelçi Şen gençlere iklimde uygulama çağrısı yapıp COP31 ev sahipliğini anımsattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android