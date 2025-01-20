Büyükelçi Sorg, Yılın Kareleri Oylamasında

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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sorg, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğrafların birçok kişi için sözcüklerden daha anlamlı olduğunu belirten Sorg, Yılın Kareleri oylamasından övgüyle bahsetti.

Büyükelçi Sorg, "Özgür Suriye" kategorisinde, Suriye Sivil Savunması'nın (Beyaz Baretliler), devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezarlıktaki çalışmalarını konu alan Emin Sansar imzalı "Zor görev" fotoğrafını seçti. Suriye'nin geleceği, toplumun iyileşmesi ve istikrarlı bir gelecek için devrik Esed rejiminin zulmünün belgelenmesi gerektiğini, bunun suçluların adalete teslim edilmesi için önemli olduğunu söyleyen Sorg, Beyaz Baretliler'in çalışmasının önemini vurguladı.

Sorg, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oy verdiği Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" başlıklı fotoğrafındaki kuşun insana anında huzur verdiğini dile getirerek, "Bu fotoğraf, etrafımızdaki doğayı korumazsak neler kaybedebileceğimizi çok iyi belgeliyor." dedi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat pozu" fotoğrafından yana oyunu kullanan Sorg, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kıran İsveçli sporcu Armand Duplantis'in, Türk milli atıcı Yusuf Dikeç'in "eli cebinde atış" pozunu verdiğine ve iki sporcunun baskı altında rahat göründükleri ortak bir tarza sahip olduğuna işaret etti.

Büyükelçi Sorg, "Günlük Hayat" kategorisinde Hamit Yalçın'ın Efes Antik Kenti'nin gece müzeciliği kapsamında ışıklandırılmasını konu alan "Gece şehri" fotoğrafını seçerek, Türkiye'nin arkeolojik ve tarihi zenginliğinden oldukça keyif aldığını paylaştı.

"Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve uydusu" başlıklı fotoğrafına oy veren Sorg, "Haberlere baktığımızda, etrafımız krizlerle sarılı. Savaş, oldukça zor durumlar ve engeller... Seçtiğim fotoğraf, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Ay'ın önünde görüntülüyor. Bunu seçtim çünkü etrafımızdaki tüm ayrımlara rağmen birlikte çalışırsak insanlığın neler başarabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.