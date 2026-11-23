BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Karadeniz'in tırmanma alanı haline geldiği uyarısında bulunarak bölgedeki saldırıların uluslararası ticareti ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Yıldız, "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunması" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Ukrayna'daki yıkımın boyutunun ve insani krizin hız kesmeden devam ettiğini belirten Yıldız, savaşın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını aksatarak küresel gıda güvenliğine yönelik tehditler oluşturduğunu söyledi.

Yıldız, "Karadeniz bu yıpratma savaşında bir tırmanma alanı haline geldi. Karadeniz, limanlara, enerji tesislerine, denizcilik altyapısına ve ticari gemilere yönelik askeri tırmanma saldırılarının risklerine giderek daha fazla maruz kalıyor ve sivillerin hayatını, uluslararası ticareti ve bölgesel istikrarı tehlikeye atıyor." dedi.

Kritik enerji altyapısının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasının uluslararası barış ve güvenlik için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin savaşın ilk gününden bu yana Karadeniz'deki istikrarı korumak için yorulmadan çalıştığını belirtti.

Yıldız, "BM ile birlikte başlattığımız Karadeniz Tahıl Girişimi, savaşın baskısının Karadeniz'e sıçramasını önlemek için istikrarlı bir mekanizmaydı. Girişim, çatışan tarafların çıkarları örtüştüğünde diplomasinin gerçekten somut sonuçlar verebileceğini kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Halihazırda da Karadeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamayı hedefleyen etkili bir mekanizma geliştirmek üzerinde çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Türkiye, bölgesel sahiplenmeyi uluslararası işbirliğiyle birleştiren bir yaklaşımı sürekli olarak savunmuştur. Karadeniz'e en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye, Karadeniz'deki bölgesel girişimlere katılmaya veya öncülük etmeye devam edecektir." dedi.

Yıldız, Ukrayna'daki savaşın daha fazla gecikmeden sona ermesinin hayati önem taşıdığını dile getirerek, "Müzakere yoluyla bir çözüm, Ukrayna'da barışa giden tek geçerli yoldur. Bu bağlamda, diplomatik çabalarda son dönemde elde edilen ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Tarafları, doğrudan görüşmeler yoluyla Ukrayna'da müzakere edilmiş bir çözümün yolunu açmaya teşvik ettiklerini belirten Türk Büyükelçi, uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çabaları sürdüreceklerini kaydetti.