Büyükelçi Yılmaz'dan Suriye Halk Meclisi'ne Tebrik

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Halk Meclisinin açılışı ve gerçekleştirilen ilk oturum dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Büyükelçi Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Halk Meclisinin bugün itibarıyla çalışmalarına başladığını belirterek, Suriye'de tarihi bir gün yaşandığını ifade etti.

Paylaşımında tüm Suriye halkını tebrik eden Yılmaz, "Suriye, halk egemenliğini yeniden kazanmak için on yıllarca bekledi, yüz binlerce can verdi, yüz binlerce insan zindanlarda ömür çürüttü. Suriye bunu fazlasıyla hak etti. Şiarımız bellidir: Halkın sesi Hakk'ın sesi! Mübarek olsun!" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında gerçekleştirilmişti.