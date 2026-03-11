Büyükelçi Yılmaz, Şam'da Yardım Dağıtımına Katıldı - Son Dakika
Büyükelçi Yılmaz, Şam'da Yardım Dağıtımına Katıldı

11.03.2026 19:58
Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı Derneği ile Şam'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik yardımı dağıttı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından Şam'ın Muaddemiye bölgesinde düzenlenen yardım dağıtım programına katıldı.

Şam Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından bugün Şam'ın Muaddemiye bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım dağıtım programına katılmıştır. Program kapsamında 1.000 gıda paketi, 1.000 adet 10 kg'lık patates, 1.000 su paketi (12x1,5 lt), 1.000 temizlik paketi ve 2.000 adet ekmek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştır. Ramazan ayının dayanışma ruhu çerçevesinde ülkemiz sivil toplum kuruluşlarının Muaddemiye yerel yönetimi yetkilileriyle işbirliği içerisinde Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik destek faaliyetleri devam etmektedir." denildi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Dış Politika, Nuh Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
