Büyükkılıç, Alperen Ocakları\'nı Ağırladı
05.03.2026 15:04
Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç, Alperen Ocakları'nı konuk etti ve desteklerine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaman ile Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dirmen ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, Alperen Ocakları'nın felsefesi itibariyle kendileri için önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Alperen Ocakları'nın merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırası ve eseri olduğunu belirten Büyükkılıç, "O anlayış içerisinde hepimizin gözbebeği gibi üzerine titremesi lazım. Mesajımızı iyi verip, halkayı genişletmemiz ve sayıyı çoğaltmamız lazım, bereketlenir inşallah. Bizler de burada kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayış içerisinde kardeşlerimizin hepsini yüreklendirmeye, yaptıkları çalışmalarda yasal çerçevede her türlü desteği verme yönünde de irade gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Dirmen de destekleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Genel Başkan Kocaman ise Büyükkılıç'a hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA

