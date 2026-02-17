Büyükkılıç Erciyes\'te Esnafla Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette işletme sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulunarak, sezonun bereketli geçmesini diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'in hem Kayseri hem de Türkiye turizmi açısından stratejik bir değer taşıdığını kaydetti.

Bölgedeki canlılığın esnafın emeğiyle daha da güçlendiğini belirten Büyükkılıç, "Erciyes'imizde halkımıza hizmet veren kıymetli esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Maşallah Erciyes'te bereket var. İnşallah bu yıl da kış sezonu uzun ve verimli geçecek." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes'in turizm potansiyelini arttırmaya ve bölgedeki ticari hayatı desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.