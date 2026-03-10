Büyükkılıç Gençlerle İftarda Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve teşkilat mensupları ile çok sayıda genç katıldı.

Salon girişinde gençler tarafından karşılanan Büyükkılıç, iftar masalarını tek tek dolaşarak gençlerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Programda konuşan Büyükkılıç, gençlere kendilerini daha donanımlı bir şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Eğitim önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Yükümüz ağır, işimiz çok. Gece gündüz demeden kendimizi anlatmamız, ifade etmemiz, mesajımızı vermemiz lazım. Bunun için de önce donanımlı olacaksınız, eğitiminizi en kaliteli şekilde yapacaksınız. İyi ki varsınız diyor, alnınızdan öpüyorum. Aidiyet duygusuyla şehrimize, vatanımıza sahip çıkacağız, dayanışacağız. Parmakla gösterilen örnek gençler olarak sayımızı arttırmamız lazım. Biz bir aileyiz, bu aile güçlü bir aile." ifadelerini kullandı.

Gençler de destekleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.