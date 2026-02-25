Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmaları devam eden Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki son durumu yerinde inceleyerek, dönüşüm kapsamında iş yerlerine yerleşen ve bölgede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç'a, programında Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Cihat Türkmen ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık eşlik etti.