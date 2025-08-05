Büyükkılıç, Yol Çalışmalarını İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Komandolar Caddesi'nde sürdürülen yol çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saha incelemesi sırasında teknik personelden bilgi alan Büyükkılıç, bu önemli güzergahta yıpranmış asfalt tabakası nedeniyle yenileme çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Totalde 5 kilometrelik bir hizmet yapacaklarını belirten Büyükkılıç, 10 bin ton asfalt ve 25 milyon lira gibi bir değeri buraya sereceklerini kaydetti.

Vatandaşların sabrına teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu hizmetin zahmetli olduğunun bilincindeyiz. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar, en kısa zamanda bitirmek için gayret gösteriyorlar. Şimdi vatandaşın gözünde büyüyor ama hizmet bitince güzel olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, yenilenen yollarda sürücüleri hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta 10 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen çalışmalarda KASKİ ekipleri de yağmur suyu drenaj hattı ve içme suyu altyapısını yeniliyor.