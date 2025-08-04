Büyükkılıç Su Deposu İnşaatını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından yapımı devam eden su deposu çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Büyükkılıç, Doğu Bölgesi 1. Etap İçme Suyu Temin Projesi'nin maliyetinin yaklaşık 400 milyon lira olduğunu belirtti.

Projenin önemini anlatan Büyükkılıç, "Yine Gesi, İldem bölgesinde de yeni 2 bin 500'lük depo yapmak suretiyle o bölgeyi rahatlatacak çalışmalarımıza imzayı atmış oluyoruz. Ekibimizi ve yüklenici firmayı kutluyor, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. " ifadelerini kullandı.

8 bin 173 metre çelik hat imalatı tamamlanan Doğu Bölgesi 1. Etap İçme Suyu Temin Projesi, Konaklar ve İldem yeni su depoları, tahliye yapıları, vantuz odaları inşa edilerek tamamlanacak.