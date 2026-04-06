Büyükkılıç'tan Kentsel Dönüşüm Denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, 4,19 milyar liralık 2'nci etabında yürütülen çalışmaları denetleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç'ın teknik inceleme programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yüklenici firma temsilcileri de katıldı.

Başkan Büyükkılıç, projede yatay mimari anlayışının benimsendiğini ve yapıların 10 katı geçmeyecek şekilde tasarlandığını belirtti.