Büyükkılıç ve Bakan Kurum\'dan Kayseri’ye Yatırım Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kayseri'de devam eden ve planlanan projeler ele alınırken, şehrin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kurum'a misafirperverlikleri ve Kayseri'ye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri'nin kalkınması için Ankara'da yürüttüğümüz bu önemli temaslar şehrimizin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Kadim ve güzide şehrimiz, memleketimiz Kayseri'miz için birlik ve beraberlik içinde gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.