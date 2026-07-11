Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Büyükorhan'a Tam Donanımlı İtfaiye Binası

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesinde yapımını tamamladığı tam donanımlı itfaiye binasını törenle hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Personelimizin daha sağlıklı ve verimli şartlarda görev yapmasına imkan sağlayacak bu yatırım, Büyükorhan'ın acil durumlara müdahale kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatına yeni bir merkez daha kazandırdı. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'da yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete aldı. Yaklaşık 800 metrekare inşaat alanına sahip olan tesiste, 3 araçlık garaj, atölyeler, idari birimler, dinlenme ve yaşam alanları bulunuyor. Merkezde 3 itfaiye aracı ve 10 personel, 7/24 bölgenin hizmetinde olacak.

"GÜÇLÜ İTFAİYE TEŞKİLATI" VURGUSU

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye teşkilatının zor anlarda vatandaşların yanında olduğunu, afette, kazada ve her türlü acil durumda görev yaptığını belirtti. Güçlü bir itfaiye teşkilatının vatandaşların ve şehrin güvenliğini de artıracağını söyleyen Başkan Vekili Biba, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern hizmet binası, bu anlayışın bir ürünüdür. Personelimizin daha sağlıklı ve verimli şartlarda görev yapmasına imkan sağlayacak bu yatırım, Büyükorhan'ın acil durumlara müdahale kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir. Yalnızca Büyükorhan'a değil, ihtiyaç duyulan çevre bölgelere de çok daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabileceğiz" diye konuştu.

KELES'E DE İTFAİYE HİZMET BİNASI MÜJDESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleceği planlayan, vatandaşın güvenliğini önceleyen ve hizmet ağını sürekli güçlendiren bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Biba, "Büyükşehir'in imkanlarının, merkezden en uzak mahalleye kadar her vatandaşımıza eşit şekilde ulaşması için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vesileyle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Keles ilçemizde de yeni itfaiye hizmet binasının yapılacağı alanın tahsisi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu süreci en kısa sürede tamamlayarak Keles ilçemizde çalışmaları başlatacağız. Böylece dağ yöremizde, itfaiye hizmetlerini daha güçlü, daha hızlı ve daha etkin bir yapıya kavuşturmuş olacağız. İtfaiye hizmet binasının Büyükorhan'a, dağ bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm itfaiye personelimize kazasız, belasız, başarılı görevler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise tesisin hizmete alınmasında emeği geçen Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Bursa ve dağ yöresi için ihtiyaca karşılık veren bir yatırım olduğunu vurgulayan Yavuz, tüm itfaiye personeline de çalışmalarında başarılar diledi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan da itfaiye hizmet binasını ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve emeği geçenlere teşekkür ederek tesisin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Vekili Biba, daha sonra hizmet binasını gezerek itfaiye çalışanlarından bilgi aldı. Programın sonunda itfaiye personeline ve vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.