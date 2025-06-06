Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Kurban Bayramı'nda Namaz Kıldı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayram namazını Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kıldı. Başkan Böcek, namaz çıkışında Antalya protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramı namazını Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, namaz sonrası vatandaşlarla ve Antalya protokolü ile bayramlaştı. Bayramlaşmaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekillerive oda başkanları da katıldı.

Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutlayan Böcek, "Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesidir. Kurban Bayramı'mızın tüm vatandaşlarımıza, huzur ve mutluluk getirmesini, bayramla birlikte ülkemizde de barış ve adaletin hakim olmasını temenni ediyorum. Antalya'mızda tatilini geçiren tüm misafirlerimize de iyi bayramlar iyi tatiller diliyorum. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.