Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Orhaneli'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Orhaneli'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Orhaneli ilçesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve bölgedeki tarım sorunlarına çözüm önerileri sundu.

06.05.2025 16:54  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Orhaneli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz. Kenti hep beraber yönetiyoruz" dedi.

Başkan Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerileri dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için başlattığı "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Orhaneli ilçesini ikinci kez ziyaret etti. Proje çerçevesinde çalışma ofisini ilçeye taşıyan Bozbey, tüm yönetim kadrosu ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret eden Bozbey'e temaslarında CHP İlçe Başkanı Hakan Turgut da eşlik etti.

Orhaneli ve dağ yöresinin tarım alanındaki mevcut çalışmaları ile bölge tarımının gelişimi için atılması gereken adımların ele alındığı görüşmede, son dönemde yaşanan zirai don olayları ve bölgedeki nüfusun azalması gibi önemli meseleler üzerinde durularak çözüm önerileri konuşuldu.

Bozbey'in, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'a makamında yaptığı ziyarette ise dağ ilçelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi. Dört dağ ilçesinde yaşanan göçün önüne geçebilmek amacıyla bölgede bir merkez kurulmasının da konuşulduğu ziyarette, tarımın güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar detaylı biçimde ele alındı.

Orhaneli ilçesindeki muhtarlarla da bir araya gelen Bozbey, mahallelerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya ve dernek üyelerini ziyaret eden Bozbey, çiftçilerin sorunlarını ilk ağızdan dinledi. Çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi, üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların aşılması ve tarımın sürdürülebilirliği için desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Bozbey, tarımsal kalkınmayı teşvik eden projeler ve iş birlikleriyle çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerin ardından Beyce Meydan Kafe'de vatandaşlarla buluşan Bozbey, talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

"Vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadrosuyla birlikte Orhaneli ilçesine geldiklerini, vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm ürettiklerini aktaran Bozbey, "Orhaneli'deki halkımızın yanı sıra civar ilçelerden ve hatta merkezden gelen vatandaşlarımızı da burada dinliyoruz. Başkan Bozbey Burada projesi için ilçelere dışarıdan gelenlerin olmasıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlamış oluyoruz. Bizler katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyen en önemli kurumlardan bir tanesiyiz. Türkiye'de örneği olmayan bir projeyi uyguluyoruz. Vatandaşımızla iç içeyiz. Her şeyi vatandaşla tartışarak, konuşarak ve paylaşarak yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz. Kenti hep beraber yönetiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Orhaneli, Politika, Güncel, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Orhaneli'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:54:00. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Orhaneli'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.