Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Orhaneli'nde Vatandaşlarla Buluştu

(BURSA) - "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Orhaneli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz. Kenti hep beraber yönetiyoruz" dedi.

Başkan Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerileri dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için başlattığı "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Orhaneli ilçesini ikinci kez ziyaret etti. Proje çerçevesinde çalışma ofisini ilçeye taşıyan Bozbey, tüm yönetim kadrosu ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret eden Bozbey'e temaslarında CHP İlçe Başkanı Hakan Turgut da eşlik etti.

Orhaneli ve dağ yöresinin tarım alanındaki mevcut çalışmaları ile bölge tarımının gelişimi için atılması gereken adımların ele alındığı görüşmede, son dönemde yaşanan zirai don olayları ve bölgedeki nüfusun azalması gibi önemli meseleler üzerinde durularak çözüm önerileri konuşuldu.

Bozbey'in, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'a makamında yaptığı ziyarette ise dağ ilçelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi. Dört dağ ilçesinde yaşanan göçün önüne geçebilmek amacıyla bölgede bir merkez kurulmasının da konuşulduğu ziyarette, tarımın güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar detaylı biçimde ele alındı.

Orhaneli ilçesindeki muhtarlarla da bir araya gelen Bozbey, mahallelerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya ve dernek üyelerini ziyaret eden Bozbey, çiftçilerin sorunlarını ilk ağızdan dinledi. Çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi, üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların aşılması ve tarımın sürdürülebilirliği için desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Bozbey, tarımsal kalkınmayı teşvik eden projeler ve iş birlikleriyle çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerin ardından Beyce Meydan Kafe'de vatandaşlarla buluşan Bozbey, talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

"Vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadrosuyla birlikte Orhaneli ilçesine geldiklerini, vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm ürettiklerini aktaran Bozbey, "Orhaneli'deki halkımızın yanı sıra civar ilçelerden ve hatta merkezden gelen vatandaşlarımızı da burada dinliyoruz. Başkan Bozbey Burada projesi için ilçelere dışarıdan gelenlerin olmasıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlamış oluyoruz. Bizler katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyen en önemli kurumlardan bir tanesiyiz. Türkiye'de örneği olmayan bir projeyi uyguluyoruz. Vatandaşımızla iç içeyiz. Her şeyi vatandaşla tartışarak, konuşarak ve paylaşarak yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz. Kenti hep beraber yönetiyoruz" diye konuştu.