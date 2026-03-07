Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

07.03.2026 12:51
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Türk kadınının fedakarlığı, emeği ve azmiyle hem ailenin hem de toplumun en güçlü temeli olduğunu vurguladı.

Türk kadınının tarih boyunca yalnızca aile hayatında değil, milletin kaderini belirleyen kritik dönemlerde de büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiğine dikkati çeken Büyükkılıç, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği söz konusu olduğunda, Türk kadınının her zaman en ön safta yer aldığını ifade etti.

Türk kadınının toplumsal hayattaki yerinin önemine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük değer verdiği Türk kadını, birçok dünya ülkesinden önce siyasi ve toplumsal hayatta söz sahibi olmuştur. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda kadınlarımızın her alanda daha ileriye taşınması için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınlarımızın emeği, azmi ve üretkenliği güçlü aileyi, güçlü aile ise güçlü toplumu ve güçlü Türkiye'yi inşa eder. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere başımızın tacı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

