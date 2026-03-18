Büyükşehir Belediye Başkanı Tahliye Talep Etti

MÜTALAA VERİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaa verdi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mütalaasını sunan savcı, 5 sanığın tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Kemal Adalı'nın kaçma ve saklanma şüphesiyle tutuklanmasını talep etti. Savcı, mütalaasında, tutuksuz sanık Tuncay K. hakkında 'İftira ve yalan beyanda bulunma' suçundan soruşturma yapılmasını ve suç duyurusunda bulunulmasını, hakkında yurt dışı yasağı bulunan kişilerin kaçma şüphesi ve delilleri karartma gerekçeleriyle yurt dışı çıkış yasağının devamını, tutuksuz sanık Serkan T. hakkında kaçma ve delilleri karartma şüphesiyle yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını istedi.

MUHİTTİN BÖCEK: SUÇ İŞLEMEDİM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Mütalaaya karşı savunma yapan Muhittin Böcek, "9 aydır tutukluyum. Çok rahatsızım. Tutuklandığımda 12 ilaç kullanıyordum. Şimdi ise 22 ilaç kullanıyorum. Yoğun uyku apnesi sorunum vardır. Suç işlemedim, tahliyemi istiyorum. Ne kamuyu ne de belediyemizi bir zarara uğratmadım. Çok acil tahliye olarak tedavimi yaptırmak istiyorum" dedi.

'EV HAPSİNE DE RAZIYIZ'

Muhittin Böcek'in avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin tahliyesini talep ederek, "İddianamede geçen suçlamaların hiçbirini müvekkil gerçekleştirmedi. Bu dosyadan birçok delilin çıkarılması gerekiyor. Burada tutuklu yargılanmalarını gerektirecek bir durum yok. Müvekkilin sağlık durumu delil karatmaya el vermez. Ev hapsine de razıyız" diye konuştu.

GÖKHAN BÖCEK: NORMAL BİR BİREYİN OĞLU OLSAYDIM TUTUKLANMAZDIM

Mütalaaya karşı savunma yapan Gökhan Böcek ise "Oğlum 7 aydır babasız. Buraya kendim gelip, teslim oldum. Delil karatma gibi bir durumum yok, çünkü suçsuz olduğumu biliyorum. Ticari faaliyetlerim nedeniyle buradayım. Muhittin Böcek'in değil, normal bir bireyin oğlu olsaydım tutuklanmazdım. Tahliyemi talep ediyorum. Ev hapsi de olur" dedi.

TAHLİYE TALEP ETTİLER

Tutuklu sanık Fazlı Ateş de suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraat ve tahliyesini talep etti. Tutuklu eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise "Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tahliyesini talep eden tutuklu iş insanı Mehmet Okan Kaya, "Bugüne kadar vatanıma ve milletime hizmet ettim. Yine etmek istiyorum. Bir suç işlemedim, sağlık sorunlarımdan bahsettim, ilaçlar kullanıyorum. Turizm işleriyle de uğraşıyorum ve sezonu geçen yıl bir şekilde atlattık, kayyum da şirketimi iyi bir şekilde yönetti. Ancak ben işimin başına geçmek istiyorum. Çocuklarımı 7 aydır öpmedim. Önümüz bayram, tahliye olup çocuklarımı öpmek istiyorum" diye konuştu. Ara karar için duruşmaya ara verildi.