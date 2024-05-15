Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarında dron ile ilaçlama yapıyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarında dron ile ilaçlama yapıyor

Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarında dron ile ilaçlama yapıyor

Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, park ve mesire alanlarında hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında dronlarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Harikalar Diyarı ve Kocasinan Parkı'nda yapılan ilaçlama çalışmaları gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

15.05.2024 14:14
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Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarında dron ile ilaçlama yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, park ve mesire alanlarında hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan park ve mesire alanlarını ilaçlıyor.

Dron ile ilaçlama Harikalar Diyarı ve Kocasinan Parkı'nda da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, "1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yeşil alanlarda dron ile hastalık ve zararlı mücadelesi yapıyoruz. Etraftan, dışarıdan ve kendilerinin ürettiği mantar ve benzeri rahatsızlıkları gidermek için misafirlerimizi rahatsız etmeme amacıyla gece saat 24.00 ile 06.00 arasında bakım çalışmaları ile ilaçlama çalışmalarını yoğun olarak yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

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