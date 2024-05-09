Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ilçesinde 350 kilometre asfalt çalışması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ilçesinde 350 kilometre asfalt çalışması yaptı

Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ilçesinde 350 kilometre asfalt çalışması yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt çalışması yaptı. Ayrıca, 15 mahallenin 112 kilometre arazi yollarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Trafik güvenliği için eksik olan 150 direk ve 155 işaret levhası montajı yapıldı.

09.05.2024 14:27  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 5 ayında Pınarbaşı ilçesinde 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk 5 ayında, Pınarbaşı ilçe mahallelerine birçok yatırım yaptı.

Bu kapsamda, 122 mahallesi ve 625 kilometre asfalt yol ağı olan ilçede, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Ayrıca, 2 greyder, 2 dozer ve ekskavatörden oluşan 5 iş makinesi ile 15 mahallenin 112 kilometre arazi yollarının bakım ve onarımı da gerçekleştirildi.

Trafik ekiplerince kontrolleri yapılan mahalle yollarında eksik olan 150 direk ve 155 işaret levhası montajı yapılarak trafik güvenliği sağlandı.

Kaynak: AA

trafik, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ilçesinde 350 kilometre asfalt çalışması yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Yunanistan’ın ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ilçesinde 350 kilometre asfalt çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement