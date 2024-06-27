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Büyükşehirlerde Kamu Personeline Tazminat Talebi

Büyükşehirlerde Kamu Personeline Tazminat Talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyükşehirlerde görev yapan kamu personeline büyükşehir tazminatı getirilmesi ve benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de kira tazminatı verilmesi gerektiğini belirtti. Yazgan, ayrıca 3600 ek gösterge talebi ve fazla çalışma ücretlerinin düzenlenmesi için eylem sürecini başlattıklarını açıkladı.

27.06.2024 12:11
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büyükşehirlerde görev yapan kamu personeline büyükşehir tazminatı getirilmeli, müteakiben benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de devlet memuru aylık katsayısına bağlanarak kira tazminatı getirilmelidir." dedi.

Yazgan, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, kamuda tasarruf tedbirleri paketi, 3600 ek gösterge ve fazla çalışma ücretlerinin düzenlenlenmesi talebiyle basın toplantısı düzenledi.

Kamu görevlilerinin çözüm bekleyen problemlerinden birinin, 1. dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge talebi olduğunu belirten Yazgan, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden 9 ay, verilen sözlerden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

Hayat pahalılığının, artan kira fiyatlarının, büyükşehirlerde ve kıyı kentlerde kamu görevlilerinin istihdamını zorlaştırdığını dile getiren Yazgan, "Büyükşehirlerde görev yapan kamu personeline büyükşehir tazminatı getirilmeli, müteakiben benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de devlet memuru aylık katsayısına bağlanarak kira tazminatı getirilmelidir." diye konuştu.

Yazgan, 112 acil çağrı merkezi çalışanları, koruma ve güvenlik görevlisi gibi mesleklerde çalışan devlet memurlarının, resmi tatil ve bayram günlerinde, fazla çalışma ücreti ya da ilave izin hakkından yararlamasını istedi.

Taleplerinin yerine getirilmesi için bugün itibarıyla eylem sürecini başlattıklarını anlatan Yazgan, şunları kaydetti:

"Eylem takvimimiz 4 aşamadan oluşacak. Birinci aşama, ülke genelinde çalışma koşullarında kokort takma eylemi. Bugünden itibaren Türkiye genelinde Büro Hizmet kolunda bulunan 51 kurum ve kuruluşta 350 bin kamu çalışanıyla omuz omuza bir hafta boyunca taleplerimizi içeren kokartları yakalarımıza takarak çalışmaya devam edeceğiz. İkinci aşamada, illerimizde, şubelerimize ve Ankara'da kitlesel basın açıklaması düzenleyerek taleplerimizi kamuoyuna, hükümete, ilgililere aktaracağız.

Üçüncü aşamada kitlesel basın açıklamamıza müteakip bir sonraki hafta ise 1. dereceye 3600 ek gösterge ve toplu sözleşme ikramiyesi taleplerimiz konusunda Türkiye genelinde tüm kamu çalışanlarıyla imza kampanyası düzenleyerek ilgili dilekçelerimizi ulaştıracağız. Eğer 3 aşamadan taleplerimize cevap gelmezse 3600 ek gösterge talebimizi, 3 milyon 600 bin adım atarak Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek hükümete ve kamuoyuna aktarmış olacağız."

Kaynak: AA

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